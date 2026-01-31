Nuovo esame di Maturità 2026 | via il documento iniziale spazio al Curriculum Manca ancora griglia di valutazione

Il Ministero dell’Istruzione annuncia un cambiamento importante per l’esame di maturità del 2026. Al posto del documento iniziale, gli studenti dovranno consegnare un Curriculum. La novità riguarda anche le modalità di valutazione, che ancora devono essere definite con una griglia ufficiale. Il ministro Giuseppe Valditara ha confermato le novità durante la presentazione delle nuove discipline per il colloquio e la seconda prova scritta. L’obiettivo è rendere più snello e pratico l’esame, ma ancora non si sa come verranno giudicati i ragazzi.

Premessa: il colloquio è obbligatorio, pena il mancato superamento dell’esame e la ripetizione dell’anno scolastico. Attività extracurricolari, sportive, culturali, azioni meritevoli costituiranno elementi della valutazione, perché l’obiettivo diventa “valorizzare nella sua interezza la persona dello studente” La valutazione del Colloquio, nell’economia generale dei punteggi da attribuire alle prove d’Esame, non cambia: max 20 punti. Il Ministero non ha però ancora diffuso la “classica” griglia di valutazione nazionale, che ogni singola Commissione adatta al percorso della scuola. Probabilmente sarà allegata all’Ordinanza generale sulle modalità specifiche della nuova Maturità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La maturità del 2026 manterrà l'esame orale con quattro materie.

