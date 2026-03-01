La Cittadella dello sport è più grande L’inaugurazione dei nuovi campi

La Cittadella dello Sport di Buti si amplia con l'inaugurazione di nuovi campi da padel e tennis. La struttura, dedicata allo sport e alla socialità, offre ora uno spazio rinnovato per gli appassionati della zona. La cerimonia di apertura si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità locale e gli sportivi del territorio.

Cresce la Cittadella dello Sport di Buti: pronti ad inaugurare nuovi campi da padel e tennis. Nasce un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e al benessere destinato alla comunità. Venerdì 7 marzo, alle ore 10, a Cascine di Buti, la Cittadella dello Sport Monteserra ospiterà l’inaugurazione del Tennis & Padel Monteserra, un impianto moderno e funzionale destinato a diventare punto di riferimento per appassionati, famiglie e giovani atleti del territorio. Le nuove strutture offriranno: due campi da tennis indoor, ideali per garantire attività durante tutto l’anno indipendentemente dalle condizioni meteo; un campo in terra rossa, superficie storica e amata e due campi da padel, sport in costante crescita che sta coinvolgendo sempre più praticanti di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Interventi per la cittadella dello sport: 90mila euro campo da tennis, parquet e fontanelle“Il 2026 per la nostra città sarà l’anno della Cittadella dello Sport” afferma il sindaco Filippo Sacchetti.

