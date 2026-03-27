Mattarella riceve la Fondazione Eco | l’eredità del professore diventa patrimonio di tutti

Stamattina al Quirinale si è svolto un incontro tra il presidente della Repubblica e una delegazione della Fondazione Umberto Eco. La visita ha riguardato la presentazione delle attività della fondazione e il lascito del professore, che ora sarà parte del patrimonio pubblico. L’evento si è svolto in un clima di confronto e rispetto, senza la presenza di altri partecipanti o dichiarazioni ufficiali.

Dal 2026 l'archivio di lavoro sarà consultabile a Bologna nel suo ordine originario,. I volumi saranno ospitati in un’ala apposita della Biblioteca Universitaria Non è stato solo un incontro formale quello avvenuto stamane al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione della Fondazione Umberto Eco. È stato, a tutti gli effetti, il riconoscimento dello Stato verso un progetto che trasforma la biblioteca privata di uno dei più grandi intellettuali del Novecento in un bene collettivo, proiettato verso le sfide dell'era digitale. La delegazione, guidata dal Presidente della Fondazione Stefano Eco e dalla Direttrice Carlotta Eco, ha illustrato al Capo dello Stato il complesso piano di gestione del patrimonio del Professore, scomparso nel 2016. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Mattarella riceve la Fondazione Eco: l’eredità del professore diventa patrimonio di tutti Articoli correlati Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Leggi anche: MAI SUCCESSO! SANREMO 2026: MATTARELLA RICEVE CONTI, PAUSINI E TUTTI I BIG