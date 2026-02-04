Questa mattina, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il presidente Mattarella ha incontrato tutti i cantanti in gara. Conti, Pausini e gli altri grandi nomi sono saliti al Quirinale, un evento senza precedenti che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. La scena si è svolta in modo semplice, senza annunci o comunicati ufficiali, lasciando tutti a bocca aperta.

Non era mai successo nella storia del Festival di Sanremo. La notizia della salita al Quirinale di Conti, Pausini e tutti i big in gara è clamorosa. Dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Matterella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione. A dare la notizia, in un video su Instagram, è lo stesso Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival. Una notizia davvero inaspettata. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MAI SUCCESSO! SANREMO 2026: MATTARELLA RICEVE CONTI, PAUSINI E TUTTI I BIG

Approfondimenti su Sanremo 2026

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

Questa mattina, i cantanti in gara al Festival di Sanremo si sono recati al Quirinale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Sanremo 2026, i cantanti alle prove blindate con l’orchestra: il backstage a un mese dal Festival - Leo Gassmann: Vado a Sanremo bello carico! Le mie canzoni? Le faccio ascoltare prima alla mamma (Video); Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio!: ironica, sfacciata e tutta se stessa.

Tiromancino, Federico Zampaglione: «Sanremo? Quel palco mi mette ansia. Non ho mai fatto questo mestiere per i soldi o il successo»«Pensavo davvero che quello del 2021, Ho cambiato tante case, fosse l’ultimo album. Invece, ci sono cascato di nuovo». Federico Zampaglione lo dice con una ... leggo.it

Sanremo 2026: la clamorosa gaffe del TG3 su Serena Brancale, ecco cosa è successoA Sanremo 2026 il Tg3 commette una clamorosa gaffe su Serena Brancale: scopri cosa è successo e perché il video è diventato virale sui social. rds.it

Carlo Conti: “Se mi emoziono a Sanremo Solo due volte é successo“. Ecco quando - facebook.com facebook