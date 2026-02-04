MAI SUCCESSO! SANREMO 2026 | MATTARELLA RICEVE CONTI PAUSINI E TUTTI I BIG
Questa mattina, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il presidente Mattarella ha incontrato tutti i cantanti in gara. Conti, Pausini e gli altri grandi nomi sono saliti al Quirinale, un evento senza precedenti che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. La scena si è svolta in modo semplice, senza annunci o comunicati ufficiali, lasciando tutti a bocca aperta.
Non era mai successo nella storia del Festival di Sanremo. La notizia della salita al Quirinale di Conti, Pausini e tutti i big in gara è clamorosa. Dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Matterella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione. A dare la notizia, in un video su Instagram, è lo stesso Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival. Una notizia davvero inaspettata. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondimenti su Sanremo 2026
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l’incontro dei protagonisti del Festival con il Presidente Mattarella (e non era mai successo in 76 anni)
Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.
Sanremo, l'emozione di Carlo Conti: "Io, Laura Pausini e i cantanti saremo ricevuti da Sergio Mattarella"
Questa mattina, i cantanti in gara al Festival di Sanremo si sono recati al Quirinale.
Ultime notizie su Sanremo 2026
Argomenti discussi: Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Sanremo 2026, i cantanti alle prove blindate con l’orchestra: il backstage a un mese dal Festival - Leo Gassmann: Vado a Sanremo bello carico! Le mie canzoni? Le faccio ascoltare prima alla mamma (Video); Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio!: ironica, sfacciata e tutta se stessa.
Tiromancino, Federico Zampaglione: «Sanremo? Quel palco mi mette ansia. Non ho mai fatto questo mestiere per i soldi o il successo»«Pensavo davvero che quello del 2021, Ho cambiato tante case, fosse l’ultimo album. Invece, ci sono cascato di nuovo». Federico Zampaglione lo dice con una ... leggo.it
Sanremo 2026: la clamorosa gaffe del TG3 su Serena Brancale, ecco cosa è successoA Sanremo 2026 il Tg3 commette una clamorosa gaffe su Serena Brancale: scopri cosa è successo e perché il video è diventato virale sui social. rds.it
Carlo Conti: “Se mi emoziono a Sanremo Solo due volte é successo“. Ecco quando - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.