Matt Cardona, noto anche con il nome di Zack Ryder durante la sua permanenza in WWE dal 2007 al 2020, ha dichiarato che il personaggio di Zack Ryder doveva scomparire affinché lui potesse continuare a lavorare nel mondo del wrestling. La sua carriera in WWE si è conclusa nel 2020, dopo diversi anni passati sotto contratto.

Matt Cardona ha lottato precedentemente in WWE con il nome d’arte Zack Ryder, tra il 2007 e il 2020 durante la sua prima esperienza nella compagnia. Nel corso della sua carriera ha conquistato una volta ciascuno il titolo Intercontinentale e quello degli Stati Uniti. Cardona è stato licenziato dalla federazione di Stamford nel 2020 nell’ambito dei tagli al bilancio causati dalla pandemia di COVID-19. È tornato ufficialmente in WWE con il nome di Matt Cardona durante la prima puntata di SmackDown del 2026 ed è persino apparso nel Royal Rumble match. Di recente è stato coinvolto nella faida tra Cody Rhodes e Randy Orton in vista di WrestleMania 42 e ha cercato di far ragionare Orton dopo che The Viper aveva distrutto Rhodes qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Matt Cardona: “Il personaggio di Zack Ryder doveva sparire, affinché Cardona potesse sopravvivere”

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