WWE | Matt Cardona rende vacante l’ACW World Championship

Il 2 dicembre, durante l’episodio di SmackDown, Matt Cardona è tornato ufficialmente in WWE, affrontando Kit Wilson come avversario misterioso. Contestualmente, ha reso vacante l’ACW World Championship, segnando un cambiamento importante nel suo percorso nel mondo del wrestling. Questo episodio ha suscitato interesse tra gli appassionati, che seguono con attenzione le evoluzioni della carriera di Cardona e le implicazioni per le varie federazioni.

Matt Cardona ha recentemente fatto il suo ritorno ufficiale in WWE nella puntata di SmackDown del 2 dicembre come avversario misterioso di Kit Wilson. Ha lottato con il suo vero nome invece che con il suo vecchio personaggio Zack Ryder. Detto questo, Cardona era stato annunciato per difendere il titolo mondiale ACW contro Mike Santana all' ACW Poughkeepsie Rumble. Invece di salire sul ring, è apparso sul maxischermo tramite un videomessaggio preregistrato, annunciando che avrebbe reso vacante l' ACW World Championship a causa della firma di un nuovo contratto a tempo pieno con la compagnia di Stamford.

