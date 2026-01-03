WWE | Ufficiale il ritorno di Zack Ryder ma stavolta con il suo vero nome Matt Cardona
La WWE ha annunciato ufficialmente il ritorno di Matt Cardona, noto in passato come Zack Ryder. Dopo un percorso tra alti e bassi, il wrestler riprende il suo nome reale, segnando una nuova fase della sua carriera all’interno della federazione. Questo ritorno rappresenta un momento importante sia per lui che per i fan, che attendono di vedere come evolverà la sua presenza sul ring.
Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano cantava Antonello Venditti in Amici Mai e un amore mai finito è sicuramente quello tra Zack RyderMatt Cardona e la WWE e il suo WWE Universe. Dopo aver dominato la scena indie Cardona nel 2025 è tornato sui ring WWE prima ad NXT all’interno della lotta tra NXT e la TNA e lo ha fatto con il nome Matt Cardona, poi a sorpresa ha partecipato al Last Time is Now Tournament tornando a SmackDown con il nome di Zack Ryder. Si era pensato ad un ritorno “One night only” voluto da John Cena, invece all’alba del 2026 Matt Cardona è stato rimesso sotto contratto dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: WWE: Matt Cardona torna come Zack Ryder e affronta LA Knight nel torneo “Last Time is Now”
Leggi anche: WWE: Zack Ryder torna a SmackDown, ma il suo futuro resta incerto
WWE: LA Knight vicinissimo al ritorno on screen - net ha rivelato che il ritorno di LA Knight sia più vicino del previsto: La Royal Rumble sarà il prossimo grande show della WWE. spaziowrestling.it
La WWE conferma il ritorno dell'ex campione degli Stati Uniti a RAW - La compagnia ha confermato ufficialmente che l´ex campione degli Stati Uniti, Logan Paul, sarà di ... worldwrestling.it
Union Brescia, ufficiale il ritorno del calciatore https://tinyurl.com/2x3s4zye - facebook.com facebook
ULTIM'ORA MERCATO Juventus, Ottolini è il nuovo direttore sportivo Ufficiale il suo ritorno in bianconero #SkySport #SkyCalciomercato x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.