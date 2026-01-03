WWE | Ufficiale il ritorno di Zack Ryder ma stavolta con il suo vero nome Matt Cardona

La WWE ha annunciato ufficialmente il ritorno di Matt Cardona, noto in passato come Zack Ryder. Dopo un percorso tra alti e bassi, il wrestler riprende il suo nome reale, segnando una nuova fase della sua carriera all’interno della federazione. Questo ritorno rappresenta un momento importante sia per lui che per i fan, che attendono di vedere come evolverà la sua presenza sul ring.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano cantava Antonello Venditti in Amici Mai e un amore mai finito è sicuramente quello tra Zack RyderMatt Cardona e la WWE e il suo WWE Universe. Dopo aver dominato la scena indie Cardona nel 2025 è tornato sui ring WWE prima ad NXT all’interno della lotta tra NXT e la TNA e lo ha fatto con il nome Matt Cardona, poi a sorpresa ha partecipato al Last Time is Now Tournament tornando a SmackDown con il nome di Zack Ryder. Si era pensato ad un ritorno “One night only” voluto da John Cena, invece all’alba del 2026 Matt Cardona è stato rimesso sotto contratto dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

