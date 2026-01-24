Mara Wilson, nota per aver interpretato Matilda negli anni '90, ha conquistato il cuore di molti come bambina prodigio. Dopo il successo, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, preferendo dedicarsi ad altri interessi e attività. In questa guida, esploreremo cosa è successo a Mara Wilson e le ragioni che l’hanno portata a lasciare le luci della ribalta.

Vi ricordate di Mara Wilson? Certo che sì. Era Matilda, la bambina prodigio con poteri telecinetici che negli anni Novanta ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. Quel volto dolce e determinato, quegli occhi intelligenti, quella voce sicura. Matilda 6 mitica, diretto da Danny DeVito nel 1996 e tratto dal romanzo di Roald Dahl, l’ha consacrata come una delle attrici bambine più amate della sua generazione. Prima ancora c’era stata Mrs. Doubtfire al fianco di Robin Williams, e Miracolo sulla 34ma strada. Una carriera brillante, iniziata quasi per caso a Burbank, California, figlia di un impiegato della NBC, con qualche spot pubblicitario e poi il grande salto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ricordate Matilda 6 mitica? Ecco cos’è successo a Mara Wilson (e perché è sparita di riflettori)

Mara Wilson, dal firmamento di Hollywood all’inferno online: cosa è successo all’ex baby prodigio ‘Matilda’Mara Wilson, nota al pubblico come l’interpretazione di ‘Matilda’ nel film del 1996, ha attraversato un percorso artistico di successo negli anni Novanta.

Leggi anche: “Perché è sparita dai riflettori”. Anna Tatangelo incinta, fa perdere le sue tracce: il motivo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Mara Wilson, dal firmamento di Hollywood all’inferno online: cosa è successo all’ex baby prodigio Matilda.

Mara Wilson, dal firmamento di Hollywood all’inferno online: cosa è successo all’ex baby prodigio ‘Matilda’Vittima di revenge porn, l’ex attrice bambina racconta di come la sua immagine sia stata usata per creare materiale pornografico e lancia un appello contro i rischi della generative AI ... msn.com

Mara Wilson (Matilda 6 mitica): «Le mie foto da bambina utilizzate per materiale pedopornografico. Fate attenzione all'IA»Mara Wilson, 38 anni, nota per aver interpretato la geniale Matilda 6 Mitica nel film diretto da Danny DeVito, adesso scrittrice ... msn.com

Buongiorno a tutti Vi ricordate la micia che ho recuperato la notte dell'Epifania, che piangeva disperata sotto la pioggia ,con un cucciolo in bocca ancora con la sacca L'ho chiamata Matilda Il gg che Giulia ha fatto ecografia ,e non potendo più allattare I suoi - facebook.com facebook