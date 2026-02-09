L’Università degli Studi eCampus lancia un master online di 60 crediti formativi dedicato ai futuri direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole. Il corso mira a rafforzare le competenze giuridico-amministrative e gestionali di chi vuole lavorare nel settore scolastico. La formazione si rivolge a chi desidera approfondire le proprie conoscenze e migliorare la propria professionalità nel mondo della scuola.

L’Università degli Studi eCampus propone il Master universitario “Management della scuola: il DSGA”, un percorso formativo creato per chi desidera sviluppare competenze giuridico-amministrative e manageriali nell’ambito della gestione delle istituzioni scolastiche. Il DSGA è il responsabile dell’organizzazione e della gestione amministrativo-contabile della scuola e coordina il personale ATA, operando in stretta collaborazione con il Dirigente . L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Management della scuola

Il Master di eCampus in Competenze non Cognitive e Life Skills offre strumenti pratici per supportare la crescita personale e sociale degli studenti.

Il master dell’Università eCampus offre una formazione approfondita sulle competenze e metodologie didattiche dell’Animatore Digitale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Management della scuola

Argomenti discussi: Management della scuola: il DSGA: il master di eCampus da 60cfu interamente online, un percorso strutturato per consolidare competenze giuridico amministrative e gestionali; Principi di diritto e management scolastico; Così le imprese incontrano gli studenti; Iprase, le priorità del Piano strategico per le attività 2026–2028.

Sda Bocconi, il piano strategico 2026-2030: iniziative internazionali, ricerca e programmi formativiLa School of Management vuole superare i corsi tradizionali, seguendo i laureati nel tempo con strumenti digitali e un percorso che arricchisce le competenze lungo tutta la carriera ... milanofinanza.it

Il doppio volto della scuola. LetteraInviata da Enrico Fortunato Maranzana - Il MIM ha avviato una sperimentazione dedicata allo sviluppo delle competenze non cognitive. orizzontescuola.it

#goodnews #TrasferimentoTecnologico T come "trasferimento tecnologico", T come "territorio". Nel 2022, Lucart SpA contribuì al cofinanziamento di una borsa di studio nell’ambito del Dottorato in Management of Digital Transformation Scuola IMT, coordinat facebook