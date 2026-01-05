Malinconico moderatamente felice | Massimiliano Gallo è l' avvocato d' insuccesso al Teatro Chiesa

Da genovatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, il Teatro Chiesa ospita

Tratto dalla serie di romanzi di Diego De Silva, “Malinconico moderatamente felice” arriva sul palco del Teatro Chiesa da venerdì 9 a domenica 11 gennaio con la regia e l’interpretazione esilarante di Massimiliano Gallo, che lo incarna anche nella serie tv omonima: «Malinconico l’ho amato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

malinconico moderatamente felice massimiliano gallo 232 l avvocato d insuccesso al teatro chiesa

© Genovatoday.it - “Malinconico moderatamente felice”: Massimiliano Gallo è l'avvocato d'insuccesso al Teatro Chiesa

Leggi anche: Massimiliano Gallo alla presentazione delle fiction Rai 2026: da Imma Tataranni a Vincenzo Malinconico – Intervista Video

Leggi anche: “Anni ’90… Noi che volevamo la favola!”: Massimiliano Gallo al Teatro delle Arti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Malinconico sale in scena; Il Concordia riapre il sipario con “L’analfabeta”; Cosa fare a Torino a Capodanno? 10 eventi per il 1° Gennaio 2026.

malinconico moderatamente felice massimilianoMalinconico sale in scena - eroe di Massimiliano Gallo prende corpo al Teatro Carignano, tra ironia, fragilità e umanissima imperfezione ... giornalelavoce.it

Debutta al Carignano 'Malinconico. Moderatamente felice' di De Silva - Moderatamente felice' di Diego De Silva e Massimiliano Gallo, che è anche protagonista dello spettacolo e ne firma la regia. ansa.it

malinconico moderatamente felice massimilianoDalla serie TV al palco: Avvocato Malinconico in arrivo al Carignano - L’attore Massimiliano Gallo interpreta un legale dalla carriera sgangherata e dalla vita sentimentale instabile «Vincenzo Malinconico è forse il personaggio che io amo di più perché in fondo mi somig ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.