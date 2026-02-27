Bezzecchi e Aprilia da record nelle prequalifiche in Thailandia | inizio horror per Bagnaia nella MotoGP 2026

Durante le prequalifiche del GP di Thailandia 2026, Bezzecchi ha stabilito il nuovo record della pista, contribuendo ai risultati di Aprilia. Nel frattempo, Bagnaia ha avuto un avvio difficile nella MotoGP di quest'anno. La sessione ha visto protagonisti questi due piloti, con Bezzecchi che ha dominato in termini di tempi e Aprilia che si è fatta notare.

