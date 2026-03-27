Il centrodestra si trova a affrontare tensioni dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia e le dimissioni di alcuni membri del governo. Mario Monti ha commentato criticamente la leader del partito di governo, definendola molto scarsa nella strategia politica. La situazione ha generato discussioni tra gli alleati, mentre le questioni interne continuano a influenzare la stabilità dell'esecutivo.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità La sconfitta al referendum sulla giustizia e le dimissioni di alcuni membri di governo agitano il centrodestra. Nel giro di una settimana il governo Meloni ha subito dei contraccolpi piuttosto pesanti. E adesso c'è chi mette sul banco degli imputati direttamente la presidente del Consiglio, ritenuta "molto scarsa" nella visione d'insieme. La stoccata arriva direttamente da un suo ex collega a Palazzo Chigi: Mario Monti. L'ex presidente del Consiglio che ha guidato il governo tecnico nato nel novembre 2011 dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi riconosce alcuni meriti alla leader di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Mario Monti: "Meloni è molto scarsa nella strategia politica"

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