Durante una recente intervista, un ex presidente del consiglio ha commentato la crisi politica che coinvolge il governo attuale, accusando la premier di mostrare una strategia politica poco efficace. La discussione si è concentrata sulle decisioni recenti e sulla gestione complessiva dell'esecutivo, con l'ex esponente che ha espresso giudizi critici sulla leadership e sulle scelte politiche adottate.

Il senatore Mario Monti commenta i risultati del referendum e le conseguenti dimissioni, volontarie o sotto pressione, di diversi membri del governo Meloni. Della premier, inoltre, critica la “scarsa” capacità strategica, da Trump alle decisioni post-referendum. Le dimissioni della ministra del Turismo, sempre secondo il senatore, non sono collegate alla sconfitta, ma sono una prova del “saper fare penitenza” di fronte ai cittadini. Monti: “Meloni scarsa sulla strategia” Mario Monti dice di aver sempre considerato Giorgia Meloni una grande politica “e lo è, nel senso della tattica politica”. L’ex premier parla a Tagadà, su La7, intervenendo nel merito delle dimissioni di Santanchè e in generale sulle turbolenze che stanno scuotendo il governo Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Monti attacca Giorgia Meloni, "sta dimostrando di essere molto scarsa nella strategia politica"

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