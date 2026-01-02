Meloni potrebbe diventare la leader europea di una nuova fase dell’unificazione dice Mario Monti
Mario Monti ha suggerito che Meloni potrebbe assumere un ruolo di leadership nella futura unificazione europea. Questa affermazione suscita diverse reazioni: conferme e delusioni, speranze e delusioni, sorprese e insoddisfazioni. In un contesto di continui cambiamenti, diventa importante analizzare attentamente i posizionamenti e le strategie politiche degli attori coinvolti, valutando le implicazioni per il futuro dell’Europa.
Conferme e delusioni. Aspettative e sconforti. Sorprese e fallimenti. Paletti e preoccupazioni. E poi posizionamenti da studiare con cura. Sull’Europa, sull’economia, sulla crescit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: L’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile, dice Von der Leyen
Leggi anche: Siamo davvero così gentili? La nuova classifica europea dice di no
“Meloni potrebbe diventare la leader europea di una nuova fase dell’unificazione”, dice Mario Monti; Colloquio telefonico del Presidente Meloni con il Presidente Zelensky e altri Leader; Guerra Ucraina, Meloni in call con Zelensky: “Mantenere unità tra europei, Kiev e Usa”; Manfredi: «Battere Meloni? Si può fare ma il Pd non è pronto, fa fatica. Serve una visione. Le primarie? Non ne abbiamo bisogno».
“Meloni potrebbe diventare la leader europea di una nuova fase dell'unificazione”, dice Mario Monti - L'ex presidente del Consiglio e commissario europeo analizza il 2026, in Italia e in Europa: la fine del Pnrr, la debolezza delle opposizioni e l'ascesa di Donald Trump. ilfoglio.it
Chi prenderebbe più voti contro Meloni alle elezioni, il sondaggio sui possibili leader del campo largo - Alle prossime elezioni, chi prenderebbe più voti alla guida del campo largo, come futuro (o futura) presidente del Consiglio? fanpage.it
Sondaggi politici 2025: cos’è cambiato dalle Elezioni/ Meloni top, crollo Conte -7% tra leader: bene Salvini - 2025: Meloni, Schlein e AVS al top, stabile la Lega, crolla M5s. ilsussidiario.net
Capodanno con il botto, esplodono le nuove tasse del governo Meloni. Carburanti, RCA, IRAP, pure i pacchi. Salvini mi pare sia ministro dei trasporti, magari potrebbe andare a citofonare a chi dal 1 gennaio aumenterà i pedaggi autostradali. È veramente surr - facebook.com facebook
La manovra è pessima, ma ci aspetta di peggio: Meloni può concentrarsi sulle sue ambizioni x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.