Lotta Scudetto Gautieri | Il Milan sta dimostrando di essere forte sia in casa che fuori

L’allenatore Carmine Gautieri commenta la corsa al titolo in Serie A. Durante un’intervista a Radio Tutto Napoli, Gautieri dice che il Milan sta dimostrando di essere forte sia in casa che in trasferta. La squadra di Pioli ha conquistato punti ovunque, mantenendo alta la pressione in classifica. Gautieri sottolinea come il Milan abbia le carte in regola per continuare a lottare fino alla fine.

Al termine del sabato di Serie A, la classifica nelle posizioni più elevate si è ristretta. Il Napoli ha vinto 3-2 un match ricco di colpi di scena allo stadio 'Marassi' contro il Genoa e si è portato a -1 dal Milan e -6 dall'Inter. I nerazzurri giocheranno oggi contro il Sassuolo, mentre il Diavolo di Massimiliano Allegri non giocherà questo weekend contro il Como di Fabregas, ma lo farà il prossimo 18 febbraio. In attesa di capire quindi i risultati delle due milanesi, la lotta Scudetto si fa sempre più viva, con nessuna delle tre squadre che vuole mollare di un centimetro. A proposito della lotta per il titolo, ha parlato l'allenatore Carmine Gautieri su 'Radio Tutto Napoli'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato la corsa al titolo di campione d'Italia durante un'intervista a DAZN.

