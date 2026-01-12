Al Teatro Cilea di Napoli arriva Lina Sastri con Voce ‘e notte

Al Teatro Cilea di Napoli, Lina Sastri presenta “Voce ‘e notte”, un nuovo spettacolo che conferma la sua esperienza nel teatro e nella musica. Dopo il successo di Cicchella, il teatro si arricchisce di un appuntamento dedicato alla voce e alla interpretazione di una delle artiste più apprezzate del panorama italiano. Un’occasione per ascoltare un repertorio ricco di emozioni e poesia, in un contesto di grande prestigio e sobrietà.

Al Teatro Cilea di Napoli, dopo il successo di Cicchella, sul palco arriva la regina del teatro e della canzone: Lina Sastri con “Voce ‘e notte”. Dopo i trionfi e i sold out con “Tante belle cose” di Francesco Cicchella, il Teatro Cilea di Napoli si prepara ad accogliere un’ icona dello spettacolo italiano: Lina . 🔗 Leggi su 2anews.it

