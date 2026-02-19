stefano de martino il suo san valentino segreto con maria de filippi

Stefano De Martino ha deciso di passare il suo San Valentino in compagnia di Maria De Filippi, una persona che apprezza molto. La coppia si è ritrovata insieme in un ristorante di Roma, dove hanno condiviso una cena tranquilla e senza clamore. De Martino, ormai single da tempo, ha scelto di dedicarsi a un’amicizia importante, lontano dai riflettori. La loro uscita ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire i dettagli di questa compagnia inattesa.

Single ormai da tempo, Stefano De Martino ha scelto di trascorrere il suo San Valentino con una persona davvero speciale, a cui però non è legato sentimentalmente. Si tratta di Maria De Filippi che, come racconta il settimanale Chi, ha trascorso la festa degli innamorati insieme al conduttore. Stefano De Martino e Maria De Filippi insieme a San Valentino. Maria De Filippi è stata dunque "l'appuntamento segreto" di Stefano De Martino in occasione di San Valentino. La conduttrice e l'ex ballerino di Amici d'altronde si conoscono bene e sono legati da un affetto sincero che dura da più di 16 anni.

