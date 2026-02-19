Stefano De Martino il suo San Valentino segreto con Maria De Filippi
Stefano De Martino ha deciso di passare il suo San Valentino in compagnia di Maria De Filippi, una persona che apprezza molto. La coppia si è ritrovata insieme in un ristorante di Roma, dove hanno condiviso una cena tranquilla e senza clamore. De Martino, ormai single da tempo, ha scelto di dedicarsi a un’amicizia importante, lontano dai riflettori. La loro uscita ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire i dettagli di questa compagnia inattesa.
Single ormai da tempo, Stefano De Martino ha scelto di trascorrere il suo San Valentino con una persona davvero speciale, a cui però non è legato sentimentalmente. Si tratta di Maria De Filippi che, come racconta il settimanale Chi, ha trascorso la festa degli innamorati insieme al conduttore. Stefano De Martino e Maria De Filippi insieme a San Valentino. Maria De Filippi è stata dunque “l’appuntamento segreto” di Stefano De Martino in occasione di San Valentino. La conduttrice e l’ex ballerino di Amici d’altronde si conoscono bene e sono legati da un affetto sincero che dura da più di 16 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it
C’È POSTA PER TE: STEFANO DE MARTINO OSPITE D’ONORE DI MARIA DE FILIPPISabato 17 gennaio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento di
Stefano De Martino e Maria De Filippi a pranzo insieme: nuovo progetto in arrivo!Stefano De Martino e Maria De Filippi sono stati visti a pranzo insieme, suscitando molte speculazioni sui social.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino stupito dal look di Martina: nuovo regalo di matrimonio; Stefano De Martino e Martina Miliddi? Il cuore della ballerina batte solo per il suo Spillo; Martina Miliddi: la verità sul rapporto con Stefano De Martino e il paragone con Samira Lui; Martina Miliddi di Affari Tuoi: Io e Stefano De Martino insieme? Vi dico tutto.
Sanremo, Stefano De Martino sogna l'Ariston ma Carlo Conti ha già il nome del suo successore: ecco chi saràSanremo 2026 debutterà su Rai1 tra meno di sette giorni e già si parla della prossima edizione. Carlo Conti ha confermato in più occasioni che l'anno prossimo non sarà conduttore e direttore artistico ... affaritaliani.it
Succede di tutto ad Affari Tuoi, Stefano De Martino sbotta: Non c’è uno normaleNella puntata di Affari Tuoi di ieri, Stefano De Martino sbotta in studio: ‘Non c’è uno normale’. Scopri tutti i colpi di scena e le scelte sfortunate dei concorrenti. rds.it
Qualche giorno fa ho scritto di getto un articolo su San Valentino e su come la narrazione mitologica della “ricerca della nostra metà” sia, in realtà, una prospettiva da ribaltare completamente oggi. A una lettura sociale più generale, ho associato delle riflession facebook
Buon compleanno Arizona! Mentre il mondo festeggia San Valentino, negli USA si ricorda l'ingresso del 48° stato nell'Unione. Approfondisci su linkedin.com/company/centro… x.com