Firenze arriva Umberto Tozzi in concerto | sul palco anche Marco Masini e Raf

Firenze, 4 marzo 2026 – Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con gli ultimi dodici concerti del tour “ L’ultima Notte Rosa The Final Show ”. Immancabile l’appuntamento con il pubblico fiorentino, sabato 14 marzo al Mandela Forum, per una vera serata evento. I biglietti – posti numerati da 49 a 89 euro - sono disponibili sul sito del teatro su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.bitconcerti.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). Sul palco delle sette date italiane (come le sette lettere che compongono il suo nome), Umberto Tozzi sarà affiancato da ospiti speciali, gli straordinari artisti e amici di una vita Marco Masini e Raf. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Parte domani, dal PalaSele di Eboli, l'ultimo tour di Umberto Tozzi, una delle voci più amate della musica italiana. L'Ultima Notte Rosa – The Final Show segna l'addio dell'artista alle scene live

oggi, #4marzo 1952, nasce Umberto Tozzi, da padre del #Gargano ( #Foggia ) e mamma beneventana.