Nelle sessioni di pre-qualifiche a Austin, Marc Marquez ha segnato il miglior tempo, dimostrando una buona ripresa dopo la caduta nella prima sessione di prove libere. Cinque piloti italiani sono riusciti ad accedere direttamente alla seconda fase delle qualifiche, mentre altri hanno dovuto passare dai turni preliminari. La giornata ha visto diverse strategie e tempi diversificati tra i partecipanti.

Marc Marquez si mette definitivamente alle spalle la brutta caduta della FP1 (in cui ha riportato forti abrasioni ma nessun infortunio) e realizza la miglior prestazione assoluta del venerdì al COTA di Austin chiudendo davanti a tutti nelle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno di Cervera ha brillato sia in termini di passo con gomme usate che sul giro secco in sella alla sua Ducati ufficiale GP26, sfiorando il record della pista texana (firmato da Maverick Viñales nel 2024 in 2’00?864) con un notevole 2’00?927 che lo ha proiettato in vetta alla graduatoria con la consapevolezza di essere sempre l’uomo da battere ad Austin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez detta il passo nelle pre-qualifiche di Austin. Cinque italiani direttamente in Q2!

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