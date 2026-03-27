manutenzione immobili pubblicato il bando del libero consorzio

È stato pubblicato sul sito ufficiale del Libero consorzio comunale di Agrigento un bando di gara nella sezione “Gare e appalti”. Il documento riguarda un accordo quadro annuale con un singolo operatore economico per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell’ente. La procedura interessa le imprese interessate a partecipare alla selezione.

L’importo a base d’asta è di due milioni di euro, oltre Iva, comprensivi di 120 mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’intervento è interamente finanziato con fondi di bilancio del Libero consorzio. La procedura di gara sarà svolta in modalità telematica con inversione procedimentale. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 4 maggio 2026 tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso all’Ente. L’apertura delle offerte è fissata per le ore 8.30 del 5 maggio nella sala gare del gruppo contratti del Libero Consorzio, in via Acrone 27 ad Agrigento. Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili a questo link. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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