Manuela Arcuri e Giovanni Di Francesco hanno raggiunto un accordo di separazione. Il loro figlio di 11 anni vivrà con la madre, mentre il padre dovrà versare 6.000 euro al mese per il mantenimento. La notizia è stata resa nota attraverso documenti ufficiali relativi alla separazione. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accordo.

E' finita tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Francesco: il bambino di 11 anni resterà a vivere con la mamma e lui le dovrà dare 6mila euro al mese. L'attrice è seguita dall'avv. Antonio Conte, lo stesso di Francesco Totti e di Rocío Muñoz Morales Ormai circolava da tempo al voce secondo cuiManuela Arcuri e suo marito Giovanni Di Francesco si stessero separando. Poi è stata l’attrice stessa aconfermare la rottura a Verissimo, la scorsa settimana. Ha chiarito che non ci sono stati tradimenti, sebbene le voci siano altre, e che è stata un’evoluzione del rapporto: la scintilla non c’era più. I due ad oggi avrebbero un ottimo rapporto, dato che hanno anche un figlio adolescente da crescere,Mattia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Manuela Arcuri: l’accordo di separazione dal marito

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