L'attrice ha rivelato di aver scoperto che una sua amica aveva tentato di sedurre il marito, descrivendo il comportamento come

Poche settimane dopo aver chiuso l'accordo di separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e tornare a parlare di come, durante uno dei periodi più difficili della sua vita, abbia scoperto un tradimento che non si sarebbe mai aspettata: quello di una cara amica, pronta ad approfittare della crisi coniugale dell'attrice per tentare di sedurre Di Gianfrancesco. Ora che il peggio sembra essere alle spalle dell'attrice, e il rapporto col futuro ex marito è rimasto amichevole, la 49enne ha voluto svelare qualcosa in più sull'ex amica che l'ha tradita mentre stava affrontando la grave crisi coniugale che ha poi portato alla separazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manuela Arcuri parla dell'amica che ha provato a sedurre suo marito: "È stato squallidissimo"

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