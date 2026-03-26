Manuela Arcuri e l’amica che ha provato a sedurre suo marito | Squallidissimo me lo ha raccontato lui

Manuela Arcuri ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla fine del suo matrimonio con l'ex marito, con il quale mantiene ancora un buon rapporto. La attrice ha riferito di aver saputo da lui di un episodio in cui un’amica ha tentato di sedurlo. La donna ha definito l’episodio “squallidissimo” e ha confermato che si tratta di fatti raccontati dallo stesso ex marito.

Manuela Arcuri torna a parlare del matrimonio finito con Giovanni Di Gianfrancesco, ex marito con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto. Diversamente, è andata con l’amica che avrebbe tentato di sedurlo approfittando della loro crisi: “Me l’ha raccontato lui, sapeva che mi avrebbe fatto male”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Manuela Arcuri delusa da alcune ‘false amiche’: hanno provato a sedurre il suo ex maritoPer mesi si è parlato di una presunta rottura tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco, confermata da lei nei giorni scorsi a... Leggi anche: Manuela Arcuri tradita da un’amica: “Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto” Altri aggiornamenti su Manuela Arcuri Temi più discussi: Manuela Arcuri si separa dal marito, l’accordo da 6mila euro al mese; Forse un amore si perdona, un’amica mai. Soprattutto se cerca di rubarti il marito: lo sfogo di Manuela Arcuri a Le Iene; Manuela Arcuri: Con Tradita torno al cinema da primadonna. I miei inizi a Napoli, Pappi Corsicato il primo a credere in me; Manuela Arcuri, a Le Iene il monologo contro l’amica dopo l’addio al marito. Manuela Arcuri e l’amica che ha provato a sedurre suo marito: Squallidissimo, me lo ha raccontato luiManuela Arcuri torna a parlare del matrimonio finito con Giovanni Di Gianfrancesco, ex marito con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto ... fanpage.it ''E’ stato squallidissimo'': Manuela Arcuri parla dell’amica che ha tentato di rubarle il marito durante la crisi''E’ stato squallidissimo'': Manuela Arcuri parla dell’amica che ha tentato di rubarle il marito durante la crisi ... gossip.it Manuela Arcuri Real facebook