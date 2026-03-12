Manuela Arcuri è delusa da alcune persone che considerava amiche, accusandole di aver tentato di sedurre il suo ex marito. La showgirl ha confermato recentemente a Verissimo la loro rottura, dopo mesi di rumors. Le accuse riguardano specificamente alcune donne che, secondo quanto riferito, avrebbero cercato di ingannare il marito con comportamenti ambigui.

Per mesi si è parlato di una presunta rottura tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco, confermata da lei nei giorni scorsi a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l'attrice ha spiegato che il loro rapporto era cambiato, per un po' hanno provato a restare insieme ma non è cambiato nulla. Dopo diciotto anni d'amore hanno quindi deciso di prendere strade diverse, anche se saranno sempre legati dal figlio Mattia. Manuela Arcuri qualche mese fa ha parlato di tradimento sui social, alla conduttrice ha spiegato che si riferiva agli amici che le hanno voltato le spalle. Alcune 'amiche' di Manuela Arcuri... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manuela Arcuri delusa da alcune ‘false amiche’: hanno provato a sedurre il suo ex marito

Articoli correlati

Le amiche le hanno rubato il marito: Manuela Arcuri distrutta a Verissimo, la verità che sconvolgeManuela Arcuri scopre che le sue amiche del cuore si sono avvicinate al marito durante la crisi.

Manuela Arcuri racconta la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati, tradita dalle amiche che lo hanno cercato”Manuela Arcuri a Verissimo racconta la separazione dal marito Giovanni: "Ci siamo dati troppo per scontati".

Una selezione di notizie su Manuela Arcuri

Argomenti discussi: Manuela Arcuri ha un fidanzato? La vita privata attuale dell'attrice.

Manuela Arcuri: il tradimento delle amiche dopo l’addioManuela Arcuri rompe il silenzio sulla separazione da Giovanni Di Gianfrancesco: il tradimento delle amiche e le verità a Verissimo e Oggi. lagazzettadellospettacolo.it

Manuela Arcuri, le false amiche hanno tentato di sedurre l’ex Giovanni | Mi facevo la galera se…Manuela Arcuri torna a parlare della fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, alcune false amiche hanno provato a sedurlo. ilsussidiario.net