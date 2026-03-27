A Mantignana di Corciano è iniziata la XXII edizione della Rassegna della torta di Pasqua umbra, che si svolgerà fino a domenica 29 marzo. La manifestazione si concentra sulla condivisione, sulle tradizioni locali e sulla preparazione di piatti tipici. Durante l’evento vengono proposte attività e degustazioni legate alla festività pasquale, attirando visitatori da diverse zone della regione.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Ha preso il via la XXII Rassegna della torta di Pasqua umbra a Mantignana di Corciano, in scena fino a domenica 29 marzo all’insegna del piacere di stare insieme, delle tradizioni che si rinnovano e del buon cibo. Per il secondo anno l’evento, organizzato dal circolo Arcs di Mantignana, ha visto la presenza di Andy Luotto, attore e comico italiano, oggi apprezzato chef che, nelle cucine della festa, ha proposto alcuni piatti utilizzando prodotti e ingredienti tipici, compresa la Torta di Pasqua al formaggio. “Più buona di come la fanno qui non c’è – ha confermato Luotto –, lo dico perché lo penso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Mantignana, la Rassegna della torta di Pasqua umbra: il programma

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