CORCIANO – Durerà un giorno in più del solito, proporrà nuove originali iniziative e ogni sera avrà come super ospite l’attore e chef Andy Luotto con le sue specialità culinarie. Sono tante le novità della 22esima edizione della Rassegna della torta di Pasqua umbra in programma a Mantignana da giovedì 26 a domenica 29 marzo, dopo una breve anteprima e degustazione che si è tenuta sabato scorso in corso Vannucci a Perugia. L’evento, che celebra e mette in mostra uno dei piatti più tradizionali della cultura gastronomica umbra, verrà proposto come sempre dai volontari del circolo Arc e si terrà nei suoi ampi spazi. Quest’anno si parte un giorno prima, il giovedì, con l’apertura serale degli stand gastronomici e piano bar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mantignana, rassegna della Torta di Pasqua

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