Corteo e processione nel week end | gli effetti sul traffico e le strade coinvolte

Nel fine settimana, alcune strade della città potrebbero essere interessate da rallentamenti e deviazioni a causa di un corteo e di una processione religiosa. Questi eventi, programmati nel rispetto delle normative vigenti, coinvolgeranno specifici percorsi e orari, influenzando la circolazione locale. È consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo e consultare le eventuali comunicazioni ufficiali per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti.

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio è prevista una manifestazione con corteo, a partire dalle 15. Il ritrovo è a quell'ora in corso Venezia, angolo via Palestro. Questo è l'itinerario previsto: corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte, piazza Della Scala. Domani è in programma invece una processione religiosa, nel primo pomeriggio. Si parte alle 14.30 da via Neera 24 (Stadera). Si procede poi per via Isimbardi, via N. Palmieri, via Agilulfo e di nuovo via Neera fino alla parrocchia di "Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa".

