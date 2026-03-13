Tredesin de marz e corteo tutte le strade chiuse nel week end a Milano

Nel fine settimana a Milano, tutte le strade resteranno chiuse a causa di un corteo previsto nel pomeriggio di sabato e di un evento in zona Porta Romana. Le chiusure influenzeranno la circolazione, e la viabilità potrebbe risultare limitata in diverse zone della città. La polizia ha comunicato che alcune arterie saranno interdette al traffico per tutta la durata delle manifestazioni.

Sabato c'è una manifestazione con partenza da corso Sempione. Domenica è in programma una tradizionale festa milanese Questo week end si prevede un corteo nel pomeriggio di sabato e un evento in zona Porta Romana: per queste ragioni alcune strade verranno chiuse e la viabilità del traffico potrebbe essere di conseguenza limitata. Si prevede una manifestazione con corteo, a partire dalle ore 14.30. Il ritrovo è in corso Sempione, angolo Piazza Sempione. Ancora non è chiaro l’itinerario, si attendono ulteriori indicazioni. Domenica 15 marzo invece ci sarà la tradizionale festa milanese “Tredesin de Marz”, cioè “il tredici di marzo”, prevista per tutto il giorno dalle 6 alle 24. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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