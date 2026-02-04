Il rosso torna protagonista nelle nuove collezioni moda per San Valentino. Le passerelle si riempiono di capi e accessori di questo colore, simbolo di passione e desiderio. Le vetrine delle boutique si colorano di rosso, attirando l’attenzione di chi cerca l’outfit perfetto per la festa degli innamorati. La scelta di questo colore si fa più forte, puntando a trasmettere emozioni intense e coinvolgenti.

Il rosso torna a imporsi come colore simbolo della passione, dell’attaccamento, del desiderio, non solo nei cuori ma anche sulle passerelle e nelle vetrine. A pochi giorni dal 14 febbraio 2026, la moda internazionale sta già proiettando il suo sguardo su una gamma di tonalità che va dal cremisi profondo al rosso ciliegia acceso, passando per il bordeaux intenso e il rosso rubino quasi nero. È un ritorno annunciato, quasi rituale: ogni anno, con la stessa precisione con cui il sole si alza sull’Appennino, il colore del cuore torna a dominare le collezioni dedicate a San Valentino. Ma questa volta, la sua presenza non è solo un’evocazione romantica: è un segnale di rinnovato potere simbolico, un richiamo a sentimenti forti in un’epoca in cui l’emozione è spesso ridotta a un messaggio digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colori del cuore: il rosso torna protagonista nelle collezioni moda per la festa degli innamorati

