Manifattura e artigianato assunzioni in 4400 imprese | Servono operai specializzati
In un contesto economico complesso, il settore manifatturiero italiano mostra segnali di ripresa attraverso nuove assunzioni. Attualmente, circa 4.400 imprese cercano operai specializzati, evidenziando la necessità di competenze specifiche e di giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro. Questa situazione riflette le sfide di un mercato che, pur attraversando difficoltà, cerca di rilanciarsi valorizzando l’artigianato e la manifattura.
Pistoia, 24 gennaio 2026 – Se i numeri dell’ economia di casa nostra non sempre sono lusinghieri, fra disoccupazione, giovani che non cercano e cassa integrazione, non necessariamente è perché il mondo manifatturiero non riesce ad uscire dalla crisi ma perché non ci sono fattivamente giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro, fra poche nascite e necessità di maggiori competenze. Un dato? Nella nostra provincia oltre 4.400 imprese prevedono nuove assunzioni nel giro di pochi anni, tra manifattura e artigianato ma il problema è che queste figure non si trovano tanto che potranno essere coperte soltanto 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Manifattura umbra: in dieci anni meno imprese, ma mediamente più grandi. Bene le assunzioniNegli ultimi dieci anni, la manifattura umbra ha subito una riduzione del numero di imprese del 15%, tuttavia, le aziende rimaste sono mediamente più grandi e contribuiscono al 44% della ricchezza regionale.
Leggi anche: Infermieri e operai specializzati, boom di opportunità in Svizzera
Argomenti discussi: Manifattura e artigianato, assunzioni in 4400 imprese: Servono operai specializzati; Assunzioni, per le imprese marchigiane difficoltà a reperire il 50% dei profili; Presentato il report Mismatch 2026: ecco il futuro dell'economia territoriale.
Manifattura e artigianato, assunzioni in 4400 imprese: Servono operai specializzatiSolo 2.600 posizioni saranno coperte a causa del divario fra domanda e offerta. Presentato il Report Mismatch. Chi acquisirà competenze tecniche, specialistiche e digitali avrà concrete possibilità di ... lanazione.it
Toscana, mercato del lavoro in rallentamento: Crescita più debole e prudenza nelle assunzioniCalano le assunzioni, crescono i contratti stabili ma la manifattura frena. Irpet: Fase complessa, pesa la debolezza della domanda interna ed estera ... firenzetoday.it
Il13. . ATTIVITA’ PRODUTTIVE FVG. BINI, 7 MLN PER L’ARTIGIANATO TRAMITE IL CATA. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.