In un contesto economico complesso, il settore manifatturiero italiano mostra segnali di ripresa attraverso nuove assunzioni. Attualmente, circa 4.400 imprese cercano operai specializzati, evidenziando la necessità di competenze specifiche e di giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro. Questa situazione riflette le sfide di un mercato che, pur attraversando difficoltà, cerca di rilanciarsi valorizzando l’artigianato e la manifattura.

Pistoia, 24 gennaio 2026 – Se i numeri dell’ economia di casa nostra non sempre sono lusinghieri, fra disoccupazione, giovani che non cercano e cassa integrazione, non necessariamente è perché il mondo manifatturiero non riesce ad uscire dalla crisi ma perché non ci sono fattivamente giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro, fra poche nascite e necessità di maggiori competenze. Un dato? Nella nostra provincia oltre 4.400 imprese prevedono nuove assunzioni nel giro di pochi anni, tra manifattura e artigianato ma il problema è che queste figure non si trovano tanto che potranno essere coperte soltanto 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manifattura e artigianato, assunzioni in 4400 imprese: Servono operai specializzati

Manifattura umbra: in dieci anni meno imprese, ma mediamente più grandi. Bene le assunzioniNegli ultimi dieci anni, la manifattura umbra ha subito una riduzione del numero di imprese del 15%, tuttavia, le aziende rimaste sono mediamente più grandi e contribuiscono al 44% della ricchezza regionale.

Leggi anche: Infermieri e operai specializzati, boom di opportunità in Svizzera

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Manifattura e artigianato, assunzioni in 4400 imprese: Servono operai specializzati; Assunzioni, per le imprese marchigiane difficoltà a reperire il 50% dei profili; Presentato il report Mismatch 2026: ecco il futuro dell'economia territoriale.

Manifattura e artigianato, assunzioni in 4400 imprese: Servono operai specializzatiSolo 2.600 posizioni saranno coperte a causa del divario fra domanda e offerta. Presentato il Report Mismatch. Chi acquisirà competenze tecniche, specialistiche e digitali avrà concrete possibilità di ... lanazione.it

Toscana, mercato del lavoro in rallentamento: Crescita più debole e prudenza nelle assunzioniCalano le assunzioni, crescono i contratti stabili ma la manifattura frena. Irpet: Fase complessa, pesa la debolezza della domanda interna ed estera ... firenzetoday.it

Il13. . ATTIVITA’ PRODUTTIVE FVG. BINI, 7 MLN PER L’ARTIGIANATO TRAMITE IL CATA. - facebook.com facebook