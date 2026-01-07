In Europa esiste un'isola sconosciuta a molti paradisiaca e selvaggia dove ci sono cavalli bianchi e fenicotteri rosa

In Europa si trova un angolo nascosto e selvaggio, la Camargue in Francia. Questa regione naturale offre paesaggi unici con cavalli bianchi, fenicotteri rosa e ambienti ancora incontaminati. Un luogo dove la natura si presenta in modo autentico, lontano dai flussi turistici più affollati, e permette di scoprire un lato nascosto del continente.

