In Europa esiste un'isola sconosciuta a molti paradisiaca e selvaggia dove ci sono cavalli bianchi e fenicotteri rosa
In Europa si trova un angolo nascosto e selvaggio, la Camargue in Francia. Questa regione naturale offre paesaggi unici con cavalli bianchi, fenicotteri rosa e ambienti ancora incontaminati. Un luogo dove la natura si presenta in modo autentico, lontano dai flussi turistici più affollati, e permette di scoprire un lato nascosto del continente.
Se si viaggia in Francia, nella regione naturale della Camargue, sembra letteralmente di trovarsi su un'isola paradisiaca dove l'uomo e la natura convivono nella massima armonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
