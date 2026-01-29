La pallavolista valdostana Natalie Gamba si prende il primo posto nella classifica Fib Top Player. Dopo due stagioni intense, la Gamba si sente soddisfatta e punta già al Mondiale di Alassio. La sua presenza in campo e i successi recenti dimostrano che, nonostante la fatica, continua a ottenere ottimi risultati.

È pronto a fare il suo esordio Fib Top Player, sorella della rubrica Fib Top Team. L’attenzione, per l’occasione, si sposta sui singoli atleti che, nel corso del mese, si sono distinti più di altri per talento, sacrificio, continuità e atteggiamento in campo. A tagliare il nastro è Natalie Gamba, atleta della Bassa Valle Helvetia, giovane valdostana pluricampionessa del mondo nella specialità del Volo. L’azzurra ha ripercorso il suo momento sportivo, tra presente e prospettive future. “Il 2026 è iniziato molto bene, soprattutto nell’ultimo fine settimana: abbiamo disputato due partite importanti con la mia società e, per fortuna, siamo riuscite a esprimerci nel migliore dei modi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Natalie Gamba è la prima Fib Top Player: "Un grande inizio del 2026, punto al Mondiale di Alassio"

