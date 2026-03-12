Nel sud del Libano, famiglie cristiane sono state costrette a lasciare le proprie case a causa delle bombe israeliane che hanno colpito la zona. Testimoni riferiscono che, indipendentemente dalla fede, le persone sono state coinvolte in questa fuga forzata, lasciando dietro di sé le proprie abitazioni. La situazione ha generato paura, rabbia e senso di abbandono tra chi vive in quella regione.

Paura, rabbia e desolazione tra le famiglie cristiane del sud del Libano, cacciate via dalle bombe di Tel Aviv e abbandonate a se stesse. Il loro peccato: restare nella propria terra, disobbedendo l'”avviso di evacuazione di Israele (Stato terzo, senza giurisdizione su di loro). “Non importa se sei cristiano o musulmano, ci ammazzano lo stesso”, è l’amara costatazione di un residente, Raimond Baradai, che non vuole lasciare la propria casa. “Il 90% dei cristiani è già andato via a causa delle guerre, che non sono iniziate con Hezbollah, ma nel 1948, cioè dalla nascita dello Stato Israele”, dice il 52enne. Baradi conosceva anche il sacerdote maronita Pierre El-Raii, ucciso a Qlayaa, durante un doppio raid israeliano, mentre soccorreva un parrocchiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, le famiglie cristiane cacciate dalle bombe israeliane: “Non importa se siamo cattolici o musulmani, ci ammazzano lo stesso”

