Florenzi | Mia nonna dopo l'abbraccio per il gol mi chiama e mi dice | tu mi hai rovinato la vita
Alessandro Florenzi ricorda un episodio speciale legato a un suo gol con la Roma. Dopo aver esultato abbracciando sua nonna sugli spalti, quest’ultima gli rivolse una battuta scherzosa, dicendogli che gli aveva “rovinato la vita”. Un momento di affetto e spontaneità che evidenzia il legame forte tra il calciatore e la famiglia, e come la passione per il calcio possa creare ricordi unici.
