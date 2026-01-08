Florenzi | Mia nonna dopo l'abbraccio per il gol mi chiama e mi dice | tu mi hai rovinato la vita

Alessandro Florenzi ricorda un episodio speciale legato a un suo gol con la Roma. Dopo aver esultato abbracciando sua nonna sugli spalti, quest’ultima gli rivolse una battuta scherzosa, dicendogli che gli aveva “rovinato la vita”. Un momento di affetto e spontaneità che evidenzia il legame forte tra il calciatore e la famiglia, e come la passione per il calcio possa creare ricordi unici.

