mamma che allatta la figlia di 4 anni risponde alle critiche

Una madre ha commentato le reazioni online dopo aver pubblicato una foto mentre allattava la figlia di quattro anni. La donna ha affermato di aver scelto di continuare a nutrirla al seno senza modificare le proprie abitudini, nonostante le critiche ricevute. La discussione ha coinvolto utenti che hanno espresso opinioni diverse sulla pratica dell’allattamento prolungato.

Una madre ha deciso di prendere posizione dopo aver suscitato forti reazioni online per aver allattato al seno la figlia di 4 anni, cosa che alcuni hanno definito «indecente». Tuttavia, lei sostiene che non ci sia nulla di sbagliato in ciò che sta facendo. Shinnai Visser, 34 anni, madre di due figli di Città del Capo, in Sudafrica, condivide da tempo la sua vita di mamma sui social media. Parla apertamente del suo stile genitoriale, che include l’istruzione domestica, il parto in casa e il lasciare che i suoi figli crescano al loro ritmo. Tuttavia, queste cose non hanno suscitato critiche particolarmente aspre. Il motivo è invece il fatto che sta allattando al seno la figlia di 4 anni. 🔗 Leggi su Newsner.it

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