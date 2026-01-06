Nel match valido per la 19ª giornata di Serie A, la Juventus ha superato il Sassuolo con un risultato di 3-0. La squadra di Spalletti ha risposto alle recenti critiche, con un risultato che conferma la sua solidità e determinazione. Di seguito, la sintesi, le analisi e i dettagli della partita, che vede i bianconeri rafforzare la posizione in classifica.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-3: sintesi e moviola. FINE PARTITA 3? di recupero 89? CAMBIO JUVE – Fuori Miretti, dentro Zhegrova. 88? CAMBIO SASSUOLO – Fuori Idzes, dentro Odenthal. 84? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Yildiz e Cambiaso, dentro Adzic e Cabal. 82? DI GREGORIO DI NO (DUE VOLTE) – Doppio grande intervento di Di Gregorio prima sulla punizione di Pierini e poi sul tiro da fuori di Lipani! 76? TRIPLO CAMBIO SASSUOLO – Fuori Matic, Iannoni e Laurientè e dentro Lipani, Vranckx e Pierini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juve 0-3: che risposta dei bianconeri! La squadra di Spalletti risponde alle critiche e David decide la sfida!

Leggi anche: Sassuolo Juve 0-3 LIVE: tris dei bianconeri con David!!

Leggi anche: Napoli Juve, la sfida si basa anche sulle statistiche: ecco le differenze tra la squadra di Conte e quella di Spalletti. Il dato incoraggia i bianconeri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A | I precedenti di Sassuolo-Juventus; Sassuolo - Juventus in Diretta Streaming | IT; Sassuolo-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Sassuolo-Juventus, il risultato LIVE - 0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ... sport.sky.it