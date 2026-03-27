Mamma accusata di aver rapito in strada il presunto bullo 11enne di sua figlia per imporgli di chiedere scusa

Una donna è stata accusata di aver rapito un bambino di 11 anni in strada e di averlo portato a casa, dove lo avrebbe costretto a chiedere scusa alla figlia. La polizia statunitense riferisce che la donna avrebbe agito per far ottenere una scuse al bambino, che lei riteneva fosse stato vittima di bullismo a scuola. L’indagine è ancora in corso.

Secondo la polizia statunitense, la donna avrebbe sequestrato l’11enne in strada, portandolo a casa e costringendolo a chiedere scusa alla figlia perché pensava fosse stata vittima di bullismo a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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