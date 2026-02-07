Adriano Giotti | Ero un bullo poi mi sono messo nei panni della vittima | la violenza mi ha scioccato Oggi scrivo per chiedere scusa
Adriano Giotti, 40 anni, toscano, racconta di aver fatto parte dei bulli da giovane. Poi, un giorno, ha capito cosa significa essere vittima e la violenza lo ha scioccato. Ora, dice, scrive per chiedere scusa a chi ha ferito.
«Ero più vicino ai bulli che ai bullizzati. Crescendo, mi sono sentito in colpa». A raccontare la sua esperienza è Adriano Giotti, quarantenne toscano che vive tra Roma e Madrid e che grazie all'arte ha cambiato la sua vita: oggi è un regista, uno sceneggiatore e uno scrittore. Eppure non dimentica la sua adolescenza. «Un giorno ho visto dei miei cari amici picchiare con foga un ragazzo. Lo hanno strattonato, tirato giù dal motore e riempito di calci. Quella scena mi è rimasta dentro, ce l'ho stampata nella mente ancora oggi - continua Giotti - È per questo che scrivo, per chiedere scusa». 🔗 Leggi su Leggo.it
