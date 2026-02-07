Adriano Giotti, 40 anni, toscano, racconta di aver fatto parte dei bulli da giovane. Poi, un giorno, ha capito cosa significa essere vittima e la violenza lo ha scioccato. Ora, dice, scrive per chiedere scusa a chi ha ferito.

«Ero più vicino ai bulli che ai bullizzati. Crescendo, mi sono sentito in colpa». A raccontare la sua esperienza è Adriano Giotti, quarantenne toscano che vive tra Roma e Madrid e che grazie all'arte ha cambiato la sua vita: oggi è un regista, uno sceneggiatore e uno scrittore. Eppure non dimentica la sua adolescenza. «Un giorno ho visto dei miei cari amici picchiare con foga un ragazzo. Lo hanno strattonato, tirato giù dal motore e riempito di calci. Quella scena mi è rimasta dentro, ce l'ho stampata nella mente ancora oggi - continua Giotti - È per questo che scrivo, per chiedere scusa». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Adriano Giotti: «Ero un bullo, poi mi sono messo nei panni della vittima: la violenza mi ha scioccato. Oggi scrivo per chiedere scusa»

Approfondimenti su Adriano Giotti

Una donna si è messa nei panni di chi subisce violenza per capire cosa si prova a chiedere aiuto.

James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson's Creek, ha condiviso la sua esperienza con il cancro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Adriano Giotti

’Anna non dimentica’. Giotti debutta in libreriaUn romanzo d’esordio che è anche un contributo per la difesa dai pericoli che si nascondono dietro agli strumenti ... msn.com

Tra la durezza della realtà e la fragilità dei legami, ognuno cerca il proprio posto. E il coraggio di andare avanti. Con estrema semplicità, Adriano Giotti racconta in TikTok Star emozioni universali e silenziose. Tre personaggi, colti in momenti intimi e apparente facebook

Romanzi di genere ambientati in diverse regioni. Su «la Lettura» le recensioni di «Questa feroce bellezza» di Giuseppe Galliani ( @Einaudieditore), «Chianafera» di @OrazioLabbate ( @nneditore) e «Anna non dimentica» di Adriano Giotti ( @LibriLonganesi) x.com