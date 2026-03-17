Una docente di 52 anni, insegnante in un liceo della Marca, è stata arrestata e si trova ora coinvolta in un procedimento legale. La donna ha dichiarato di essere distrutta e di non aver commesso le azioni di cui è accusata, che includono la fotografia della figlia e dei nipoti di 5 e 8 anni. La vicenda è al centro dell’attenzione locale.

TREVISO - «Sono distrutta, non ho fatto nulla di quello che mi viene contestato». Nega ogni addebito la professoressa 52enne, docente in un liceo della Marca, finita in manette con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pedopornografico assieme al suo compagno, un noto giornalista di 48 anni, ex vicedirettore di un telegiornale a copertura nazionale, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. Lei, rinchiusa invece in quello della Giudecca a Venezia, è ancora in attesa della fissazione dell’interrogatorio di garanzia, che si terrà comunque entro fine settimana. Parlando con le sue legali, le avvocate Marta Labozzetta e Francesca Ottoni, respinge tutte le accuse. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Prof pedofila: «Sono distrutta, non ho fatto nulla». La 52enne accusata di aver fotografato la figlia e i due nipotini di 5 e 8 anni

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