Frosinone | maltrattamenti in famiglia e minacce arrestato 29enne

I Carabinieri di Paliano hanno arrestato un uomo di 29 anni, sospettato di aver commesso maltrattamenti nei confronti di membri della famiglia e conviventi. L'operazione si è svolta nella provincia di Frosinone, dove le forze dell'ordine hanno portato a termine il provvedimento. L’individuato è stato condotto in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri di Paliano, situati nella provincia di Frosinone, hanno proceduto all’arresto di un uomo di 29 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi. Questo intervento ha attivato immediatamente l’applicazione delle normative a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, comunemente note come “codice rosso”. Denuncia e Aggressione. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito di una formale denuncia-querela presentata dalla moglie, una giovane di 25 anni. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, riferendo ai militari dell’Arma di essere stata vittima di ripetute violenze fisiche e verbali, oltre a costanti atteggiamenti intimidatori da parte del marito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

