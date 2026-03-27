Maltrattamenti all'asilo chiesto processo per una maestra | Si sedeva sui bimbi non li faceva andare al bagno
Una maestra di una scuola dell'infanzia di Verona è stata formalmente accusata di aver maltrattato bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni. La richiesta di processo riguarda episodi in cui la donna si sarebbe seduta sui bambini e avrebbe impedito loro di andare al bagno. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.
Chiesto il processo per una maestra accusata di maltrattamenti su bimbi di età compresa tra i 2 e 6 anni in una scuola dell'infanzia di Verona. A denunciare i fatti sarebbe stata una collega. L'udienza preliminare sarà la prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Maestra maltratta i bambini all'asilo: «Si sedeva sopra ai piccoli, li schiacciava contro il muro e li picchiava in testa». La 65enne denunciata dalla collegaVERONA - Una maestra di 65 anni di una scuola materna di Verona è stata rinviata a processo con l'accusa di maltrattamenti.
Bitonto, maestra d'asilo sospesa per maltrattamenti ai bimbi: cosa è emerso dai video e dagli audioUn’ordinanza di sospensione dall’esercizio di pubblico servizio per sei mesi è stata emessa nei confronti di un’insegnante sessantacinquenne di una...
MALTRATTAMENTI E PERCOSSE SUI BIMBI DELL'ASILO NIDO, MAESTRA AI DOMICILIARI | 08/11/2025
Una raccolta di contenuti su Maltrattamenti all 8217 asilo chiesto...
Temi più discussi: Maltrattamenti all'asilo, chiesto il processo per la maestra; Verona, presunti maltrattamenti in asilo: c'è un nuovo caso; Maltrattamenti in asilo a Verona, chiesto il processo per una maestra; Maltrattamenti in asilo a Verona, chiesto il processo per una maestra Archivi.
Orrore all'asilo, maestra a processo: ecco cosa faceva ai bimbiVERONA – A distanza di poche settimane dalla chiusura di un asilo nido in città, emerge un nuovo caso che scuote il mondo della scuola dell’infanzia. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per una ... nordest24.it
Maltrattamenti in asilo a Verona, chiesto il processo per una maestraAd appena un mese dall'inchiesta della Procura di Verona che ha portato alla chiusura di un asilo nido e all'interdizione di cinque maestre, emerge un altro caso in una scuola dell'infanzia della citt ... ansa.it
Il noto medico legale è già indagato per maltrattamenti: le umiliazioni avvenivano anche sotto gli occhi dei pazienti - facebook.com facebook
Maltrattamenti in un asilo a Verona, chiesto il processo per una maestra. A un mese dalla chiusura di un nido, emerge un altro caso. #ANSA x.com