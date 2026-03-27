Maltrattamenti all'asilo chiesto processo per una maestra | Si sedeva sui bimbi non li faceva andare al bagno

Una maestra di una scuola dell'infanzia di Verona è stata formalmente accusata di aver maltrattato bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni. La richiesta di processo riguarda episodi in cui la donna si sarebbe seduta sui bambini e avrebbe impedito loro di andare al bagno. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.