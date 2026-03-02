Bitonto maestra d' asilo sospesa per maltrattamenti ai bimbi | cosa è emerso dai video e dagli audio

A Bitonto, una maestra d'asilo è stata sospesa per sei mesi dopo che i genitori hanno denunciato comportamenti ritenuti maltrattamenti sui loro figli. Sono stati resi noti alcuni video e registrazioni audio che mostrano e ascoltano episodi di condotta ritenuta inappropriata nei confronti dei bambini. La decisione è stata presa dalle autorità competenti in seguito alle evidenze raccolte.

Un'ordinanza di sospensione dall'esercizio di pubblico servizio per sei mesi è stata emessa nei confronti di un'insegnante sessantacinquenne di una scuola dell'infanzia di Bitonto, a seguito di presunti maltrattamenti ai danni di minori. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi. L'indagine è partita dopo la denuncia di alcuni genitori. Le indagini e la denuncia dei genitori Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'azione investigativa ha avuto origine nel mese di novembre 2025, quando i genitori di alcuni alunni hanno presentato una denuncia per presunti maltrattamenti subiti dai figli all'interno di una scuola dell'infanzia di Bitonto.