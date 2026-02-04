Nevica ancora in Appennino 30 centimetri di neve al passo Radici

La neve continua a cadere sull’Appennino. Nella notte tra martedì e mercoledì, sono caduti circa 30 centimetri di neve al Passo delle Radici. Le nevicate si sono intensificate anche a Frassinoro e nelle zone più alte dell’Appennino modenese, tra cui i centri del Frignano. La strada rimane coperta e difficile da percorrere, con i mezzi di soccorso impegnati a mantenere la viabilità.

