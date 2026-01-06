Nel sacco della Befana c’è la neve Fino a 70 centimetri sull’Appennino

Quest'anno, la Befana porta neve anziché carbone. Sul territorio cesenate e nell’Appennino si sono già registrati i primi fiocchi, con le precipitazioni più intense previste tra oggi e domani. Si stima che la neve possa accumularsi fino a 70 centimetri, creando un paesaggio bianco e imbiancato sull’intera area. Un fenomeno che interesserà principalmente le zone montuose e collinari, influenzando le condizioni di viaggio e di vita nelle ore a venire.

Più che il carbone, la befana quest'anno porta la neve. Già da ieri i fiocchi hanno iniziato a cadere sul territorio cesenate, anche se oggi e nella prima parte della giornata di domani è attesa la parte più corposa della precipitazione, che complessivamente nel territorio appenninico potrebbe portare alla caduta di 60-70 centimetri di coltre bianca. In proporzioni minori dovrebbero essere interessate anche la pianura cesenate, con quantitativi variabili tra i 5 e i 15 centimetri, e la costa, dove pure la spiaggia potrebbe cambiare colore. A confermare il trend è Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro: "Storicamente – analizza - le precipitazioni nevose più importanti che hanno riguardato il nostro territorio si sono verificate a inizio anno, più che alla fine.

