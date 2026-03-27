Un nuovo bollettino di criticità idrogeologica e idrogeologica-idraulica è stato diffuso dalla Protezione civile regionale, segnalando temporali e venti forti nella zona di Reggio Calabria e provincia. In risposta, è stata prorogata l’allerta gialla. La comunicazione riguarda le condizioni meteorologiche che interessano l’area, con indicazioni di possibili criticità legate alle piogge e ai temporali in corso.

Un nuovo bollettino di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali è stato diramato dalla Protezione civile regionale. Il maltempo continua, dunque, a sferzare Reggio Calabria e la provincia tirrenica anche domani. Per questo motivo la Prociv ha prorogato l'allerta gialla che durerà fino alle ore 24 di sabato 28 marzo. Secondo l'avviso sono previste “residue precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Persistono venti di burrasca a prevalente componente settentrionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Maltempo, temporali e vento a Reggio Calabria e provincia: prorogata l'allerta gialla

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