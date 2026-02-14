Maltempo prorogata l' allerta gialla | domenica di pioggia e vento a Reggio Calabria e provincia

Il maltempo che sta colpendo Reggio Calabria e provincia, causato dalle intense piogge e dai venti forti, ha portato alla proroga dell’allerta gialla. La Protezione civile regionale ha deciso di prolungare la disposizione dopo che le precipitazioni persistono e le condizioni del cielo restano instabili. Domenica, le previsioni indicano ancora pioggia e vento forte, con alcune zone che registrano accumuli di acqua nelle strade principali.

Il dipartimento di Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni climatiche avverse previste per l'intera giornata del 15 febbraio La situazione meteorologica continua a essere caratterizzata da forte instabilità. Nel nuovo bollettino regionale si legge che "sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti; sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".