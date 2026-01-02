Henry Winkler, noto come Fonzie in Happy Days, ha condiviso nella sua autobiografia

Henry Winkler, indimenticabile Fonzie di Happy Days, ha raccontato nella sua autobiografia Essere Henry: Il Fonz. e oltre come il successo del suo personaggio abbia messo alla prova l’amicizia con Ron Howard. Nel libro, l’attore spiega che l’enorme popolarità di Fonzie finì inevitabilmente per incidere sul rapporto con Howard, che interpretava Richie Cunningham nella serie andata in onda dal 1974 al 1984. “Ero molto attento a non mancargli di rispetto”, ha raccontato Winkler tempo fa, a Fox News Digital. “Cercavo di non ostentare nulla di quello che stava succedendo a me sul set davanti agli altri membri del cast, compreso lui. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Fonzie oscurò Richie? Henry Winkler ha svelato il momento più delicato di Happy Days

