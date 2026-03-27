A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse nella regione, le aziende agricole stanno iniziando a segnalare i danni causati dal maltempo. La Confederazione italiana agricoltori della Romagna ha aperto una fase di raccolta delle segnalazioni per valutare l’entità dei danni subiti dalle aziende agricole.

Accumuli fino a un metro nelle zone montane, aziende agricole già in difficoltà. Cia Romagna invita le aziende a segnalare i danni mentre si attende una stima complessiva Cia Romagna avvia la raccolta delle segnalazioni dei danni subiti dalle aziende agricole a seguito del maltempo che ha colpito la Romagna. Dalle prime verifiche emerge un quadro articolato e ancora in evoluzione, che interessa sia le colture sia le strutture aziendali. In particolare si segnalano danni a serre, coperture, reti antigrandine, antibrina e antinsetto, oltre a impianti frutticoli, spesso frutto di investimenti ingenti in un contesto reso complesso dall’incertezza climatica ed economica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Maltempo in Romagna, danni all’agricoltura: Cia avvia la raccolta delle segnalazioni

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