Maltempo danni alla struttura del Centro Raccolta e Riuso | rinviata la tappa in via Irno

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, la visita al Centro di raccolta e riuso in via Vinciprova, programmata per questa mattina, è stata rinviata. La nuova data è fissata per martedì 27 gennaio, dalle 15 alle 18. Si informa la cittadinanza che l’evento sarà aggiornato in caso di ulteriori variazioni, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

A causa del maltempo, la tappa del Centro di raccolta e riuso prevista questa mattina in via Vinciprova è stata posticipata a martedì 27 gennaio dalle 15 alle 18. La pioggia e il vento di queste ore, infatti, ha provocato ingenti danni alla struttura. "Ci scusiamo con i cittadini, vi aspettiamo.

