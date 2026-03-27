Maltempo gelate e reti antigrandine crollate Coldiretti | Danni da centinaia di migliaia di euro

Da ravennatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti condizioni climatiche avverse nel Ravennate hanno provocato danni alle colture agricole, secondo quanto rilevato dall’associazione Coldiretti Emilia-Romagna. Il maltempo, accompagnato da gelate e crolli di reti antigrandine, ha causato perdite valutate in centinaia di migliaia di euro. La situazione viene monitorata in queste ore per valutare l’entità complessiva dei danni alle aziende agricole della zona.

Con l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Ravennate, si incomincia a fare la conta dei danni. A fare un quadro è il monitoraggio sulle campagne svolto da Coldiretti Emilia-Romagna. “I danni più pesanti si registrano nel Faentino, dove la neve ha provocato il cedimento di numerose reti antigrandine già stese sui frutteti – spiega Coldiretti –. Le strutture sono crollate sotto il peso, causando danni a impianti e piante di kiwi, pesche e albicocche, con perdite stimate per centinaia di migliaia di euro”. La principale preoccupazione degli agricoltori è ora legata al previsto abbassamento delle temperature: “Le gelate potrebbero infatti danneggiare i fiori e le prime fasi di formazione dei frutti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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